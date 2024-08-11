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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024, 11 августа, все медали дня: разыграют 13 комплектов наград

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Легкая атлетика Женщины Марафон 9.00 Гандбол Мужчины Матч за 3-е место 10:00 Финал 14:30 Водное поло Мужчины Матч за 3-е место 11:35 Финал  15:00 Тяжелая атлетика Женщины, свыше 81 кг 12:30 Баскетбол Женщины Матч за 3-е место 12:30 Финал 16:30 Вольная борьба Мужчины, до 65 кг После 13:10 Мужчины, до 97 кг После 13:45 Женщины, до 76 кг После 14:20 Современное пятиборье Женщины 13:40 Волейбол Женщины, финал 14:00 Велотрек Мужчины, кейрин 14:32 Женщины, спринт 14:40 Женщины, омниум, гонка по очкам 14:56 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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