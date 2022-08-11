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Навка о лишении Дробязко и Ванагаса госнаград: «Мне стыдно за тех людей, которые это делают. Уверена, что им со временем станет стыдно»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала лишение литовских фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.

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