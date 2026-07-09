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Раненый боец 62 дня удерживал позицию и ползком добрался до своих

Раненый боец 62 дня удерживал позицию и ползком добрался до своих

Российский штурмовик из Челябинской области с позывным Жаппас, получив тяжелые ранения и потеряв всех сослуживцев, в одиночку удерживал особо важную позицию на Константиновском направлении в течение 62 дней.

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