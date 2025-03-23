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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Осипенко: «Писарев мог бы тренировать «Ювентус» и «Барселону»

– Высказыванием про «Ювентус» Писарев поднял вам цену? – А где он ее поднял? Я даже не знаю, как на это реагировать.

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