Депутаты предлагают запустить для многодетных семей льготную программу «Доступный автомобиль»

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложили Михаилу Мишустину запустить федеральную программу «Доступный автомобиль».
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