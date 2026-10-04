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Газета.ру

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В Екатеринбурге банкомат оставил клиента без суммы до 180 тыс. руб. из-за сбоя

В Екатеринбурге банкомат оставил клиента без суммы до 180 тыс. руб. из-за сбоя

В Екатеринбурге мужчина лишился примерно 180 тыс. руб., когда попытался пополнить карту через банкомат, сообщает местное издание E1.

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