В Екатеринбурге банкомат оставил клиента без суммы до 180 тыс. руб. из-за сбоя

В Екатеринбурге мужчина лишился примерно 180 тыс. руб., когда попытался пополнить карту через банкомат, сообщает местное издание E1.
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