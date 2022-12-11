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Семья мобилизованного студента Рау из Красноярска пытается через суд вернуть его домой

Семья мобилизованного студента Рау из Красноярска пытается через суд вернуть его домой

Родители и невеста мобилизованного студента из Красноярска оббивают различные инстанции и собираются подавать в суд на местный военкомат, который вручил повестку студенту очно-заочного отделения Артему Рау, сообщает информационный портал NGS24.

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