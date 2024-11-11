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Царьград

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Соцопрос выяснил уровень доверия белорусов к Лукашенко

Соцопрос выяснил уровень доверия белорусов к Лукашенко

По официальный данным, абсолютное большинство белорусов доверяет действующему главе республики.Недавно проведенный соцопрос показал уровень доверия действующему главе Белоруссии Александру Лукашенков 80,4%.

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