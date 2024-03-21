🌱 В Крыму в 2024 году более 700 тысяч тонн пшеницы будут проверены на качество Пшеницу проверяют более, чем по 10 критериям.
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🌱 В Крыму в 2024 году более 700 тысяч тонн пшеницы будут проверены на качество Пшеницу проверяют более, чем по 10 критериям.