Трамп лишил Киев разведданных? Зеленский публично отказался от выборов, украинцы кричат: «Давайте договариваться!» - новости СВО

Главное из зоны СВО и мира большой политики к утру 13 октября. Трамп лишил Киев разведданных? В ночь на 13 октября стали приходить сообщения о том, что американцы остановили процесс предоставления разведывательной информации армии Украины, после чего якобы был нанесен массированный удар по Киеву баллистикой из Брянской области.