Главное из зоны СВО и мира большой политики к утру 13 октября. Трамп лишил Киев разведданных? В ночь на 13 октября стали приходить сообщения о том, что американцы остановили процесс предоставления разведывательной информации армии Украины, после чего якобы был нанесен массированный удар по Киеву баллистикой из Брянской области.
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Дроздов думает, что они обойдутся только НовоРоссией, нет птица, нам нужна и МалоРоссия и город Одесса обязательно. У нас много братьев и сестер и без Вас, Приднестровье нельзя оставлять на съедение фашистам.