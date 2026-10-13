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Трамп лишил Киев разведданных? Зеленский публично отказался от выборов, украинцы кричат: «Давайте договариваться!» - новости СВО

Трамп лишил Киев разведданных? Зеленский публично отказался от выборов, украинцы кричат: «Давайте договариваться!» - новости СВО

  Главное из зоны СВО и мира большой политики к утру 13 октября. Трамп лишил Киев разведданных? В ночь на 13 октября стали приходить сообщения о том, что американцы остановили процесс предоставления разведывательной информации армии Украины, после чего якобы был нанесен массированный удар по Киеву баллистикой из Брянской области.

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Елена Толстихина

Дроздов думает, что они обойдутся только НовоРоссией, нет птица, нам нужна и МалоРоссия и город Одесса обязательно. У нас много братьев и сестер и без Вас, Приднестровье нельзя оставлять на съедение фашистам.