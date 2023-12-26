США атаковали наземные цели на территории Ирака

Президент США Джозеф Байден принял решение о начале бомбардировок позиций группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке после того, как трое американских солдат были ранены в результате атаки американской базы беспилотником-камикадзе в городе Эрбиль.
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