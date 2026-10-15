Копить не получается: половина россиян тратит весь доход на текущие нуждыСогласно исследованию, почти половина россиян, а именно 48%, стараются не брать кредиты и пользуются только своими средствами.
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