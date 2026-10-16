Генерал Провал теперь не бережёт ни украинцев, ни наёмников, которых в ВСУ всё больше Контрнаступы «любой ценой» приводят лишь к росту и без того огромных потерь в бандеровских рядах Потери ВСУ — «благодатная» тема (это без иронии или чёрного юмора), каждый день Минобороны РФ отчитывается об уничтожении (ликвидации) вражеских боевиков и наемников.
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