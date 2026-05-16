В Невьянске полицейские, общественники и молодежь провели рейд у водоёмов для безопасности детей

На водоёмах Невьянского городского округа прошло профилактическое мероприятие. Сотрудники ПДН МО МВД России «Невьянский» совместно с Центром молодёжной политики и ДНД провели рейд — цель обеспечить безопасность подростков, предупредить гибель и травматизм детей у воды.
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