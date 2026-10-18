Во время разговора по телефону лучше не произносить слова «да», «подтверждаю» и «согласен», поскольку мошенники могут использовать записи голоса для попыток оформить онлайн-займ или подтвердить операции в банковских сервисах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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