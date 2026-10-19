“The Trump administration has not approved the transfer of interceptor missiles to Ukraine that are needed to protect the country from Russian missile and drone attacks, a delay that comes as President Donald Trump has embraced Russia and slammed Ukraine in recent weeks,” the Washington Post reports.
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