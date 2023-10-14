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Матвиенко заявила о пятикратном росте российско-индийского товарооборота

Матвиенко заявила о пятикратном росте российско-индийского товарооборота

Российско-индийский товарооборот за полтора года вырос в пять раз — c $10 млрд до $50 млрд. Об этом 14 октября сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи со спикером Народной палаты парламента Индии Омом Бирлой в Нью-Дели.

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