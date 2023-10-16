Комитет ГД одобрил наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Комитет Государственной Думы РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона о введении уголовного наказания за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.
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