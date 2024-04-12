Скандальное громкое задержание в Дагестане: украдены миллиарды из бюджета, обыски в четырех регионах

Из бюджета похищены практически три миллиарда рублей - 2,8. Все девять фигурантов находятся в СИЗО Пятигорска, им светит до десяти лет колонии за мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой.
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