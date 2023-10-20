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Власти РФ расширили программу льготных кредитов на горнолыжные курорты

Власти РФ расширили программу льготных кредитов на горнолыжные курорты

Строительство инфраструктуры горнолыжных курортов, парков развлечений и аквапарков включено в программу льготного кредитования, соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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