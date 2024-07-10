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Царьград

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  • Grigorij Smoljakov
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  • Evgenija Palette
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За 2024 год YouTube заблокировал 83 русских канала

За 2024 год YouTube заблокировал 83 русских канала

Роскомнадзор расценил это как нарушение закона.Согласно сообщению Роскомнадзора, сервисом YouTube регулярно блокируются каналы государственных органов и СМИ России, популярные страницы русских деятелей культуры, спорта и общественников.

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