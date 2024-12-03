Царьград Фото: Царьград Владимир Зеленский послал Россию на три буквы на пресс-конференции.
Зеленский послал Россию на три буквы. До Шольца дошло не сразу
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Песков по-прежнему в своих "лучших традициях": ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу... Пустое место, а не пресс-секретарь первого лица государства...
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3 час.
см
сергей михайлов
Шольц привёз в чемодане ливерной колбасы...
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2 час.
Юрий Золотарев
Слышь, ты, вонючка просроченная! Не старайся, мат тебе не поможет. Тебе уже НИЧЕГО не поможет, дни твои, жидобандеровские, сочтены!
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3 мин.
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