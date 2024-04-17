Итоговая цена акции в рамках SPO «Астры» составит не менее 550 рублей

«Группа Астра» уточнила параметры планируемого SPO: итоговая цена одной акции в рамках SPO составит не менее 550 рублей (ранее объявлялось , что она не превысит 620 рублей за акцию), говорится в сообщении компании.
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