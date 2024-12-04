Минфин объявил об эмиссии замещающих еврооблигаций для внешних займов

Министерство финансов Российской Федерации информирует об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации следующих выпусков: 12978107V (1 750 000 000 евро; 2,875% годовых; погашение 4 декабря 2025 г.
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