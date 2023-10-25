Немецкие журналисты заявили, что Россия собирается атаковать Украину космической ракетой

Ракета-носитель «Союз» в момент старта / © wikipedia Журналисты Bild утверждают, что в распоряжение издания попала аудиозапись телефонных разговоров бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с руководителем дочернего предприятия госкорпорации — ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрием Барановым, которые якобы состоялись в январе 2023 года.