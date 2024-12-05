Мигрантам полностью запретят работать на Кубани с 2025 года. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
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Мигрантам полностью запретят работать на Кубани с 2025 года. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.