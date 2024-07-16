BioWare рассказала о философии дизайна компаньонов в Dragon Age: The Veilguard Во время виз...

BioWare рассказала о философии дизайна компаньонов в Dragon Age: The VeilguardВо время визита в офис BioWare в Эдмонтоне, Канада, в начале этого года журналисты из Game Informer подробнее узнали о компаньонах в Dragon Age: The Veilguard.
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