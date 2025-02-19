Нелепые задачи из школьных учебников. Здравый смысл побеждён

Марго ПростоМарго

предлагаете просто написать «Петя - не Белов»? Тут хоть немного подумать надо. Логика с мелочей начинается. Автор, видимо, привык к заданиям вида 1+1=2, а задачки бывают разные, есть среди них и те, которые имеют множество ответов, и те, которые содержат лишние данные. Да, и «Задача не имеет решения» - тоже решение. Кстати, упражнение со словами, на мой взгляд, имеет право на существование. Оно пополняет словарный запас учащегося, а ещё предполагает использование словарей или интернет-ресурсов