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  • Марго ПростоМарго
    предлагаете просто написать «Петя - не Белов»? Тут хоть немного подумать надо. Логика с мелочей начинается. Автор, ви...Нелепые задачи из...

Нелепые задачи из школьных учебников. Здравый смысл побеждён

Нелепые задачи из школьных учебников. Здравый смысл побеждён

Каждый год школьные учебники обновляются. Меняются программы, авторы, методики. Казалось бы, это должно сделать процесс обучения только лучше.

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Комментарии
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Марго ПростоМарго
предлагаете просто написать «Петя - не Белов»? Тут хоть немного подумать надо. Логика с мелочей начинается. Автор, видимо, привык к заданиям вида 1+1=2, а задачки бывают разные, есть среди них и те, которые имеют множество ответов, и те, которые содержат лишние данные. Да, и «Задача не имеет решения» - тоже решение. Кстати, упражнение со словами, на мой взгляд, имеет право на существование. Оно пополняет словарный запас учащегося, а ещё предполагает использование словарей или интернет-ресурсов
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9 час.
Run Николаева
С фамилиями понятно, но какое отношение это имеет к математике...
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1 час.
СБ
Слава Белый
Просто Марго!
Ответить
1 час.
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