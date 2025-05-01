Цыгане, начавшие драться с полицейскими на кладбище, уже слезно просят прощения

T

Teodor

Цыгане, и не только (а мигранты), это проблема взрощенная самим Государством! Это одно из первых отступлений Закона в тень. Сейчас, что бы навести порядок, прежде всего нужны люди, контролирующие исполнение Закона, "с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой". Осталось самая малость - найти их, что бы не было упрёков в сторону Власти. А пока коррупция успешно заменяет Закон.