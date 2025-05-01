В Ставропольском крае произошёл инцидент с участием представителей цыганской общины, вызвавший общественный резонанс.
Цыгане, начавшие драться с полицейскими на кладбище, уже слезно просят прощения
Комментарии
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Алексей Пичугов
сами виноваты... полицаи коррумпированные...чоо они ждали?
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5 час.
Людмила Заикина
Гитлер не зря этот биомусор уничтожал.
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3 час.
T
Teodor
Цыгане, и не только (а мигранты), это проблема взрощенная самим Государством! Это одно из первых отступлений Закона в тень. Сейчас, что бы навести порядок, прежде всего нужны люди, контролирующие исполнение Закона, "с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой". Осталось самая малость - найти их, что бы не было упрёков в сторону Власти. А пока коррупция успешно заменяет Закон.
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2 час.
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