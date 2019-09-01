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Что, если Китай "киданет" Россию?

Что, если Китай "киданет" Россию?

Это будет очень короткая заметка на тему - почему некоторым авторам лучше жевать, чем говорить. Ну, если они, конечно, не могут зацепить читателей или зрителей профессионализмом, а хайпа - очень хочется.

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