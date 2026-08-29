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Школы Турочакского района изменят режим работы из-за выходов медведей

Школы Турочакского района изменят режим работы из-за выходов медведей

За последнюю неделю специалисты получили 37 сообщений о появлении хищников В Турочакском районе Республики Алтай до конца сентября будут действовать ограничения из-за участившихся случаев появления медведей рядом с людьми.

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