Обещания партии «Справедливая Россия — За правду": цель или популизм?

Темы дняПолитикаОбещания партии «Справедливая Россия — За правду": цель или популизм? Красная жара Чем ближе выборы в Госдуму РФ, тем сильнее начинают засыпать россиян всяческими благами.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРезидент 007Понизить пенсионный возраст, поднять в 5 раз МРОТ а прожиточный минимум в 3 раза. Такие предвыборные обещания сегодня просто невыполнимы.Елена Мамоноваконечно говорят лишь бы рейтинг себе поднятьaleksey ДедушкаА кто собирается выполнять обещания?Комментировать
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