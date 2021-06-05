Темы дня

122 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Колесников
    "Тихо,тихо, стоп! Не ты ли написал (несколько раньше), что у нас в России и сегодня власть совковщины? " Я такого воо...Коммунисты могли ...
  • Владимир Колесников
    "А я не сказал что "противоречат".... ... насущнее дела земные". Не вижу здесь какого-то табу, установленного государ...Коммунисты могли ...
  • Сергей Замыслов
    Создание дефицита в 90-е описано не плохо. Но "резкое падение от изобилия к дефициту"... Изобилия в СССР не было ни к...Товары гнили в ва...

Обещания партии «Справедливая Россия — За правду": цель или популизм?

Обещания партии «Справедливая Россия — За правду": цель или популизм?

Красная жара Чем ближе выборы в Госдуму РФ, тем сильнее начинают засыпать россиян всяческими благами.

Вернуться к статье
32
Обсудить
Резидент 007
Понизить пенсионный возраст, поднять в 5 раз МРОТ а прожиточный минимум в 3 раза. Такие предвыборные обещания сегодня просто невыполнимы.
Елена Мамонова
конечно говорят лишь бы рейтинг себе поднять
aleksey Дедушка
А кто собирается выполнять обещания?

Картина дня

наверх