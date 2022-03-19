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Феликс набрал 6 (4+2) очков за 5 последних матчей «Атлетико» в Ла Лиге

Полузащитник Жоау Феликс в матче «Атлетико» с «Райо Вальекано» отдал голевую передачу. Команды встречаются в 29-м туре Ла Лиги, и пас португальца хавбеку Коке на 49-й минуте привел к единственному пока голу в матче.

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