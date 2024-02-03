Павел Данилин: Почему в нашем прошлом именно многодетная семья была нормой?

Э

Эльвира

У многих людей маленькая зарплата и отсутствие своего жилья. Какая при таких условиях многодетность? Или государство будет возрождать село и там будут жить многодетные семьи? Думаю, без решения вопроса с жильем и хороших пособий на детей государству нечего ждать многодетности. А так, молодые семьи годами тянут жилы, оплачивая ипотеку и могут позволить себе максимум одного ребенка. Это реальность для многих людей.