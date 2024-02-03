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Павел Данилин: Почему в нашем прошлом именно многодетная семья была нормой?

Павел Данилин: Почему в нашем прошлом именно многодетная семья была нормой?

Задумывались ли вы над тем, почему в нашем прошлом именно многодетная семья была нормой? Давайте без эмоций и предельно цинично.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
В НАШЕМ ПРОШЛОМ НЕ БЫЛО ГЕЙРОПЕЙСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ !!!!!!!!!!
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2 час.
Э
Эльвира
У многих людей  маленькая   зарплата и отсутствие своего  жилья. Какая при таких условиях  многодетность? Или  государство будет  возрождать село и там будут жить многодетные семьи? Думаю, без решения вопроса с жильем и хороших пособий на детей государству  нечего ждать многодетности. А так, молодые семьи годами тянут жилы, оплачивая ипотеку и могут позволить себе максимум одного ребенка. Это реальность для многих людей.
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1 час.
Mихаил Р
Урбанизация и понижает рождаемость. Пока Российская империя была аграрной страной и с рождаемостью проблем не было. В любой статистике можно сравнить повышение и понижение рождаемости и связь с урбанизацией. Деревни вымирают, рождаемость падает. Ну и войны конечно тоже не улучшают ситуацию. Нужен мир, стабильность и поддержка сельского населения.
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1 час.

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