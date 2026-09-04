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Концерты, выставки и ярмарки. Полная программа празднования 296-летия Барнаула

Концерты, выставки и ярмарки. Полная программа празднования 296-летия Барнаула

Отмечать день рождения краевой столицы будут во всех районах города 5 сентября Барнаул отметит свое 296-летие.

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