«Винтикам-болтикам» автопрома вновь пытаются придать «национальную окраску»

Чиновники опять рассуждают о совместных предприятиях с иностранными концернами Иван Рыбин Фото: Егор Алеев/ТАСС На российский авторынок разрешат вернуться не всем компаниям, требования по локализации производства будут ужесточены.
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