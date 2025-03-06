Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы

Полный текст экстренного обращения Макрона © AP Photo / Gonzalo Fuentes Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Эммануэль Макрон выступил с экстренным обращением к нации, его текст приводит Le Figaro.
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