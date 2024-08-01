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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фламенго» продолжает работу над трансфером Клаудиньо. Вице-президент бразильского клуба заявил о ежедневных контактах с «Зенитом»

Ранее сообщалось, что полузащитник просил «Зенит» отпустить его во «Фламенго», но клубы не смогли договориться о трансфере, поэтому бразильцы вышли из переговоров.

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