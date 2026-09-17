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Аргументы недели

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НАТО в недоумении из-за идеи фон дер Ляйен создать в ЕС аналог 4-й статьи, пишет Politico

НАТО в недоумении из-за идеи фон дер Ляйен создать в ЕС аналог 4-й статьи, пишет Politico

По информации издания, Еврокомиссия не уведомила страны альянса о своих планах. В НАТО относятся к такому проекту со скепсисом и сомневаются, что из него что-то получится.

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