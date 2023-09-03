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Шольц поедет на саммит G20 с разбитым лицом

Шольц поедет на саммит G20 с разбитым лицом

Олаф Шольц из-за травмы пропустит несколько важных встреч. Это вовсе не спортивная новость. Такую информацию публикует немецкий таблоид Bild, рассказывая о состоянии здоровья канцлера ФРГ.

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Комментарии
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Альберт Иокелло
Хороша пробежка. Интересно, от кого Шольцу так знатно прилетело и как так получилось, что охрана его этот момент прозевала
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1 д.
Виктор Тимошевский
Давно известная истина. При приеме шнапса,чтобы не попортить лицо,следует обильно закусывать в миру это называется асфальтовая болезнь. Пить надо меньше,ливерный Олуф.
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Может после этого у него мозги встанут на место?
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20 час.

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