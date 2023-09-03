Шольц поедет на саммит G20 с разбитым лицом

Альберт Иокелло Хороша пробежка. Интересно, от кого Шольцу так знатно прилетело и как так получилось, что охрана его этот момент прозевала

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