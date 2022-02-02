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Минкультуры открыло прием заявок от кинофестивалей, претендующих на господдержку

Минкультуры открыло прием заявок от кинофестивалей, претендующих на господдержку

Министерство культуры России открыло прием заявок от кинофестивалей, претендующих на господдержку. Российские кинофестивали смогут претендовать на финансовую поддержку минкультуры по итогам оценки Кинофестивальным советом при Министерстве культуры.

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