Власти КНР планируют создать Космическое командование для предотвращения возможных атак

Китайские власти планируют создать Космическое командование для предотвращения возможных атак, которые могут быть направлены против этой страны.
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