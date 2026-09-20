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"Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и Боге

"Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и Боге

О том, что значит быть священником там, где уже 12 лет идет война, в интервью изданию Украина.ру рассказал Благочинный Докучаевского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского храма города Докучаевска протоиерей Никита Панасюк.

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