Суть Событий
ГЛАВНАЯЛЕНТАВ МИРЕПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКУЛЬТУРАСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Суть Событий

109 подписчиков

Трамп запустил круглосуточную трансляцию самого себя после отказа СМИ освещать его мероприятия

Трамп запустил круглосуточную трансляцию самого себя после отказа СМИ освещать его мероприятия

Белый дом запустил Trump TV - круглосуточную трансляцию выступлений самого Трампа. Это произошло после того, как крупнейшие американские СМИ отказались освещать мероприятия с его участием.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым