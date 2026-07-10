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Публикуем полную программу сап-фестиваля «ЭТО САП, Москва!» в Серебряном Бору

Публикуем полную программу сап-фестиваля «ЭТО САП, Москва!» в Серебряном Бору

Фестиваль обещает стать одним из главных летних событий на воде в Москве 12 июля в Серебряном Бору состоится один из самых ярких летних фестивалей столицы — «ЭТО САП, Москва!» (16+), организованный Шкулёв Холдинг совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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