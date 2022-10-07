В России добыча угля сократилась менее 1% за восемь месяцев — Минэнерго

Добыча угля в России практически не сократилась за первые восемь месяцев этого года на фоне переориентации на внутренний рынок, заявил замглавы Минэнерго России Сергей Мочальников 7 октября, выступая на международном угольном форуме в Кузбассе.
Добыча угля в России практически не сократилась за первые восемь месяцев этого года на фоне переориентации на внутренний рынок, заявил замглавы Минэнерго России Сергей Мочальников 7 октября, выступая на международном угольном форуме в Кузбассе.
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