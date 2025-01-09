«Эвертон» уволил Дайча – за 3 часа до матча! Дело не только в плохом результате

До зоны вылета одно очко. «Эвертон» уволил главного тренера Шона Дайча – вроде бы предсказуемо (застыли на 16-м месте АПЛ), но почему именно сейчас? «Эвертон» объявил об отставке всего за три часа до матча Кубка Англии с «Петерборо Юнайтед» (там играет сын Эшли Янга!).