Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 539 подписчиков

"Они начали чувствовать, что такое война": Зеленский запугал русских?

"Они начали чувствовать, что такое война": Зеленский запугал русских?

Владимир Зеленский считает, что ему удалось запугать русских. По его словам, из-за ударов вглубь территории России и террора мирного населения в приграничных регионах "они начали чувствовать, что такое война" и резко изменили своё отношение к Владимиру Путину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Leonid PlиGin
Аффтар, ты что, пытаешься своими мантрами зомбировать и запугать русских?
Ответить
1 м.