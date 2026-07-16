"Они начали чувствовать, что такое война": Зеленский запугал русских?

Владимир Зеленский считает, что ему удалось запугать русских. По его словам, из-за ударов вглубь территории России и террора мирного населения в приграничных регионах "они начали чувствовать, что такое война" и резко изменили своё отношение к Владимиру Путину.
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