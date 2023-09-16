Почему народ уважает Сталина

Опять про этого сухорукого кровавого маньяка, педофила. Сколько можно эту х.йню муссировать?

Лев Сивохин

Могу заметить вам, что оскорбление памяти великого человека не делает вам чести. Ведь благодаря ему. хотя бы за победу в Великой Отечественной войне, ваши предки не превратились в навоз и вы появились на свет.