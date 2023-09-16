Рост популярности Сталина и СССР По данным опроса Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), о Сталине положительно отзываются 65 % опрошенных, отрицательно – 20 %.
Почему народ уважает Сталина
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Опять про этого сухорукого кровавого маньяка, педофила. Сколько можно эту х.йню муссировать?
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2 час.
Лев Сивохин
Могу заметить вам, что оскорбление памяти великого человека не делает вам чести. Ведь благодаря ему. хотя бы за победу в Великой Отечественной войне, ваши предки не превратились в навоз и вы появились на свет.
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1 час.
В
Василий
Чтобы пинать мертвого льва - не нужно ни ума ни храбрости.
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52 мин.
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