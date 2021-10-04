Комсомольская правда

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Байден: США изучают «Досье Пандоры»

Байден: США изучают «Досье Пандоры»

Американские власти изучают обнародованное накануне скандальное «Досье Пандоры». Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, собирается ли Вашингтон что-либо предпринимать в связи с этим расследованием.

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